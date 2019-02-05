2019-02-05T14:46:28+03:00
Общество

В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Верхнеозерной пенсионер выезжал из гаража, однако ему не хватило места для маневра, и он врезался в припаркованный автомобиль. Водитель не стал сообщать о ДТП в полицию и покинул место происшествия.

Инцидент на камеру телефона зафиксировала прохожая, которая оставила записку под «дворником» поврежденного авто. Владелец машины обратился в полицию, а инспекторы оперативно установили личность нарушителя.

Госавтоинспекция напоминает, за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде прав на полтора года, или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников
В Калининградской области отремонтируют семь Домов культуры
Алиханов поручил не вырубать придорожные аллеи в Калининградской области
Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор
Под Калининградом бухгалтер одной из фирм обворовала государство на 150 тысяч рублей
Калининградскому нефтянику грозят пять лет «зоны»
В центре Калининграда в магазине продавали алкоголь без лицензии
Проект "Страна других. Дети" стал лауреатом престижной премии "Серебряный Лучник"
На улице Баранова в Калининграде начались первые просадки грунта
Парусник «Седов» перекрасят в белый цвет
Мэру Калининграда пожаловались на снегоуборочную технику, разрушающую тротуары
В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи