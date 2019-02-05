СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-05T14:46:28+03:00

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В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Верхнеозерной пенсионер выезжал из гаража, однако ему не хватило места для маневра, и он врезался в припаркованный автомобиль. Водитель не стал сообщать о ДТП в полицию и покинул место происшествия.

Инцидент на камеру телефона зафиксировала прохожая, которая оставила записку под «дворником» поврежденного авто. Владелец машины обратился в полицию, а инспекторы оперативно установили личность нарушителя.

Госавтоинспекция напоминает, за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, предусмотрена административная ответственность в виде прав на полтора года, или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU