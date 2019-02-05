Парусник «Седов» перекрасят в белый цвет

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-05T15:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С 31 января в доке Светловского судоремонтного завода очищают корпус парусника «Седов» – судно готовят к учебным рейсам. Пескоструйная очистка позволяет удалить с подводной части клепаного корпуса (большинство современных судов имеют сварной корпус) коррозию, наросты, старую краску.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, вскоре «Седов» покрасят в фирменный белый цвет, который он утратил в 2005 году, когда выступил в роли барка «Памир» в фильме Каспара Хайдельбаха «Гибель «Памира». Тогда немецкому режиссеру удалось согласовать перекраску корпуса «Седова» в черный цвет. Его имели все парусники судоходной компании «F. Laeisz», к которой относился и «Памир», выше ватерлинии. Ватерлиния и фальшборт были покрашены в белый цвет, подводная часть корпуса - в красный. Мачты были желтыми.

Съемки проходили в Германии и на Канарских островах. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о крушении грузовой парусного барка «Памир», который затонул 22 сентября 1957 года в Атлантическом океане.

ИСТОЧНИК KP.RU