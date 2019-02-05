2019-02-05T15:17:27+03:00
Общество

На улице Баранова в Калининграде начались первые просадки грунта

Также на пешеходной зоне деформируется тротуарная плитка
Иван МАРКОВ
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Укладка плитки и подготовка основания под нее проходила в сжатые срокиУкладка плитки и подготовка основания под нее проходила в сжатые срокиФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 5 февраля после оперативного совещания в мэрии Калининграда главе города Алексею Силанову доложили, что после схода снега в минувшие выходные жители города заметили серьезные просадки грунта на улице Баранова, которые привели к порче дорогих тротуарных покрытий, а именно клинкерной плитки.

- Там есть гарантийное обязательство, - ответил на это Силанов, - все это будет устраняться.

Также мэр добавил, что «сейчас идет проработка вопросов о том, каким образом задействовать эту пешеходную зону в весенне-летний и осенний период».

Что же касается передачи первой очереди улицы Баранова на баланс города, то, по словам Силанова, этот процесс еще не завершился.

Напомним, на благоустройство улицы Баранова в Калининграде в марте прошлого года «ДОМ.РФ» по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева выделил 300 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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