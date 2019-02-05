Проект "Страна других. Дети" стал лауреатом престижной премии "Серебряный Лучник"

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-05T17:16:04+03:00

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Благотоворительный проект медиагруппы "Западная пресса" "Страна других. Дети" попал в число лауреатов национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Причем в самой престижной номинации - "Лучший проект в области благотворительности". Церемония нашграждения победителей состоится 20 февраля в Москве.

Напомним, проект "Страна других. Дети" продолжался в течение 2018 года. Калининградские ребятишки с особенностями в развитии побывали в студии радио "Комсомольская правда", где провели серию интервью со знаменитыми земляками, поучаствовали в акции в Янтарном "Другой пляж", были также акции "Другой оркестр", "Другой театр" и другие. "Комсомолка" подробно освещала все мероприятия.

- Мы - лауреаты, но нам предстоят еще очные презентации, где профессиональное жюри выберет победителя в каждой номинации, - сообщила ведущая проекта Елена Волову. - Войти в шорт-лист такой престижной премии для нас уже большая честь. Проекты, представленные в нашей номинации, очень крутые!

Кстати, лауреатом премии стал еще один проект из нашего региона - "Котошеф или КОТегорический императив Зеленоградска". Организатором здесь выступила администрация Зеленоградского городского округа. Проект баллотируется в номинации "Лучший проект развития и продвижения территорий".

Национальная премия в области развития связей с общественностью "Серебряный Лучник" была учреждена 25 июня 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ. Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. Она является одной из наиболее престижных премий в сфере PR. В феврале этого года национальная премия будет вручаться в 22-й раз.

ИСТОЧНИК KP.RU