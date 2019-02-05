В центре Калининграда в магазине продавали алкоголь без лицензии

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-05T16:18:37+03:00

Из торговой точки изъяли более 2 тысяч бутылок со спиртным

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В Калининграде полицейские обнаружили магазин, в котором незаконно продавали алкоголь. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

47-летняя предприниматель продавала алкоголь в магазине на ул. Литовский вал. При этом, у торговой точки не было лицензии.

Полицейские изъяли 2219 бутылок со спиртным, на женщину завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Ей грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU