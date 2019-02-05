2019-02-05T16:20:21+03:00
Происшествия

Калининградскому нефтянику грозят пять лет «зоны»

Предприниматель скрыл от налогов больше 3, 5 миллионов рублей прибыли
Игорь ОРЕХОВ
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Гендиректор одного из акционерных обществ, занимающихся добычей и реализацией нефти, попал под уголовное дело. А нечего было от налогов уходить! Сей печальный факт вскрылся в результате проверок, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Калининградской области.

Как считает следствие, подозреваемый попросту игнорировал предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов, обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок. А когда межрайонная инспекция ФНС приостановила операции по счетам организации, с июля по август 2018 года продолжал использовать расчетные счета сторонних организаций. В общем, набежало 3,5 млн рублей, с которых положенные законом отчисления так и не были уплачены.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры к погашению задолженности, - добавила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. – Согласно нормам действующего законодательства, предпринимателю грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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