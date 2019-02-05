Под Калининградом бухгалтер одной из фирм обворовала государство на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-05T16:33:36+03:00

С целью получить субсидии на оплату жилья и «коммуналки» женщина фабриковала поддельные справки о размере своей зарплаты

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До шести лет лишения свободы грозит 46-летней жительнице города Светлый по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Для бухгалтера одной из фирм сфабриковать справки с заниженными сведениями о размере своей зарплаты было сущим пустяком. Целью было - получить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Что ж, на протяжении нескольких лет фокус удавался, за это время ушлая дама надоила из казны более 150 тысяч рублей, весьма пригодившихся в хозяйстве и личной жизни. А потом в дверь постучали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ…

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, свою вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU