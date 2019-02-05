Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор
Во вторник 5 февраля мэр Калининграда Алексей Силанов прокомментировал появление в администрации Юрия Федяшова и уход со своего поста Светланы Мухомор.
- Внесены соответствующие изменения, - начал мэр. - Я думаю, что вы все помните, что осенью на заседании городского совета депутатов была утверждена новая структура администрации, где предусмотрена должность первого заместителя главы администрации города, к исполнению обязанностей которой сегодня приступил Юрий Федяшов. Существовало еще одно штатное расписание, где была должность первого заместителя главы городского округа. В связи с необходимостью координации работы структурных подразделений администрации.
Далее мэр выразился более кратко:
- Мной было принято решение и предложено горсовету ввести ставку заместителя главы администрации города, сократив ставку заместителя главы города, - добавил Силанов.
ИСТОЧНИК KP.RU