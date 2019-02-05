2019-02-05T16:51:37+03:00
Политика

Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор

По словам мэра города, произошла замена должностей в администрации
Иван МАРКОВ
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Алексей СилановАлексей СилановФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник 5 февраля мэр Калининграда Алексей Силанов прокомментировал появление в администрации Юрия Федяшова и уход со своего поста Светланы Мухомор.

- Внесены соответствующие изменения, - начал мэр. - Я думаю, что вы все помните, что осенью на заседании городского совета депутатов была утверждена новая структура администрации, где предусмотрена должность первого заместителя главы администрации города, к исполнению обязанностей которой сегодня приступил Юрий Федяшов. Существовало еще одно штатное расписание, где была должность первого заместителя главы городского округа. В связи с необходимостью координации работы структурных подразделений администрации.

Далее мэр выразился более кратко:

- Мной было принято решение и предложено горсовету ввести ставку заместителя главы администрации города, сократив ставку заместителя главы города, - добавил Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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