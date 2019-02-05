2019-02-05T16:53:09+03:00
Общество

Алиханов поручил не вырубать придорожные аллеи в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Антон Алиханов на заседании регионального правительства во вторник, 5 февраля, заявил о необходимости сохранить здоровые деревья вдоль дорог и не вырубать их.

- Я скажу про дорогу на Полесск. Предлагаю, если необходимо, обратиться в федеральное правительство, чтобы эти несоответствия по ширине таковыми не считались. У вас уже есть аллеи, которые мы признали особо охраняемыми природными памятниками, вы их там вырубить не сможете в любом случае, даже если будете заниматься дорогами.

Губернатор заявил о готовности признать придорожные аллеи памятниками, что спасет их от вырубки.

- Ваш тезис о том, что Полесская трасса плывет летом, она плывет летом от температуры, я по ней езжу, но отсутствие там деревьев, и, соответственно, тени от них, усугубит эту ситуацию, - обратился глава региона к министру развития инфраструктуры Елене Дятловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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