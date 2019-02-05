СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-05T17:01:59+03:00

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В этом году в Калининградской области отремонтируют семь Домов культуры. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

На ремонт в рамках национального проекта выделено 55 млн рублей, добавил глава министерства.

Учреждения приведут в порядок в поселках Знаменск Гвардейского городского округа, Майский Гусевского округа, Коврово Зеленоградского округа, Фурмановка Нестеровского округа, Олехово Озерского округа, Зеленое Полесского округа, Луговое Гурьевского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU