Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников

5 Февр. 17:27 2019-02-05T17:27:40+03:00

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Региональные власти выделят дополнительные средства на лекарства для льготников. Об этом на заседании областного правительства во вторник, 5 февраля, рассказал губернатор Антон Алиханов.

- Мы приняли решение еще дополнительно выделить 89 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников, в том числе, 69 млн рублей – на онкозаболевания, - сказал глава региона.

Как рассказал министр здравоохранения области Александр Кравченко, сейчас в информационной системе сформированы 70 тысяч льготополучателей лекарств.

- Работе в системе обучено 700 врачей. В течение прошлого года было выписано более 500 тысяч льготных рецептов, - сказал глава министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU