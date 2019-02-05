Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников
Региональные власти выделят дополнительные средства на лекарства для льготников. Об этом на заседании областного правительства во вторник, 5 февраля, рассказал губернатор Антон Алиханов.
- Мы приняли решение еще дополнительно выделить 89 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников, в том числе, 69 млн рублей – на онкозаболевания, - сказал глава региона.
Как рассказал министр здравоохранения области Александр Кравченко, сейчас в информационной системе сформированы 70 тысяч льготополучателей лекарств.
- Работе в системе обучено 700 врачей. В течение прошлого года было выписано более 500 тысяч льготных рецептов, - сказал глава министерства.
ИСТОЧНИК KP.RU