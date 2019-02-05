2019-02-05T17:51:43+03:00
Общество

В Калининграде планируют закрыть движение на участке улицы Киевской

Виктор Сергеев
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..Фото: Google.ru/maps
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В Калинниграде на время ремонта улицы Киевской изменится организация движения. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

- Чтобы максимально сократить сроки ремонта, придется приостановить движение автомобилей, трамваев и троллейбусов под путепроводом: от трамвайно-троллейбусного депо до проспекта Калинина, сохранив при этом тротуар для пешеходов, - отметил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

О его словам, этапность схемы организации дорожного движения еще предстоит разработать, но власти «постараются учесть все нюансы».

Напомним, в этом году планируется отремонтировать 630-метровый участок улицы Киевской от перекрестка с проспектом Калинина до дома №4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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