2019-02-05T17:55:36+03:00
Общество

Мэр Калининграда о необходимости обновления парка трамваев и троллейбусов: Можно и про метро вспомнить

Алексей Силанов также заявил о тестировании электробуса
Иван МАРКОВ
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Трамвайный парк в Калининграде пока пополняться не будетТрамвайный парк в Калининграде пока пополняться не будетФото: Иван МАРКОВ
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В понедельник замглавы Калининграда Олег Кутин заявил, что город планирует приобрести электробус. Уже во вторник мэр Калининграда Алексей Силанов пояснил, что значили слова его заместителя.

- Он появится в тестовом режиме, - сообщил Силанов. - Пока о каких-либо выводах говорить преждевременно. Мы посмотрим эффективность его использования, ибо по своей стоимости он сегодня в совокупности составляет стоимость трех автобусов. Надо посмотреть, насколько эффективна его работа, и дальше можно будет делать соответствующие выводы. Тем не менее, мы в этом году настроены на приобретение новой партии автобусов.

- Только автобусов? – переспросили журналисты.

- А что еще? – удивился мэр.

- Троллейбус и трамвай еще есть, - ответили представители прессы.

На это Силанов ответил, что администрация в первую очередь должна успокоить первоочередные проблемы.

- Есть достаточно большое количество видов транспорта. Можно и про метро вспомнить, - добавил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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