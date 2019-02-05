2019-02-05T18:11:43+03:00
Спорт

Легкоатлетка из Советска выиграла первенство России

Соревнования проходили в Волгограде
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: министерство спорта Калининградской области
Изменить размер текста:

Волгоград принял первенство России по легкой атлетике, собрав спортсменов из 52 регионов страны.

Одной из победительниц в беге на классической юношеской дистанции 60 метров стала Алина Колобова из Советска.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша девушка в финальном забеге пересекла финишную черту за 7,73 секунды, опередив серебряного и бронзового призера из Свердловской и Московской областей.

В минспорта отметили, что Алина, которой 17 февраля исполнится 17 лет, продолжает выступления в рамках отечественного зимнего сезона турниров в закрытых помещениях. В эти дни она уже соревнуется на первенстве России среди легкоатлетов не старше 20 лет.

Алина Колобова - представительница регионального училища олимпийского резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Калининграда планируют начать борьбу с изделиями из автомобильных покрышек во дворах
Вице-мэр Калининграда: Планов по глобальной застройке садовых обществ у нас нет
Крупин: В Калининграде ежегодно снижается средняя этажность новостроек
В Зеленоградске установят уличные аппараты с кормом для бездомных животных
В Калининграде молодой уголовник лишил маникюршу орудий труда
Мэр Калининграда о необходимости обновления парка трамваев и троллейбусов: Можно и про метро вспомнить
В Калининграде планируют закрыть движение на участке улицы Киевской
Власти дополнительно выделили 89 млн рублей на лекарства для калининградских льготников
В Калининградской области отремонтируют семь Домов культуры
Алиханов поручил не вырубать придорожные аллеи в Калининградской области
Алексей Силанов объяснил, почему в мэрии Калининграда сокращена должность Светланы Мухомор
Под Калининградом бухгалтер одной из фирм обворовала государство на 150 тысяч рублей
Калининградскому нефтянику грозят пять лет «зоны»
В центре Калининграда в магазине продавали алкоголь без лицензии
Проект "Страна других. Дети" стал лауреатом престижной премии "Серебряный Лучник"
На улице Баранова в Калининграде начались первые просадки грунта
Парусник «Седов» перекрасят в белый цвет
В Калининграде 80-летнему водителю грозит 15 суток ареста за уезд с места ДТП
Мэру Калининграда пожаловались на снегоуборочную технику, разрушающую тротуары
В «Храброво» у авиапассажиров из Узбекистана изъяли орехи и специи