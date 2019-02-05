Легкоатлетка из Советска выиграла первенство России

5 Февр. 18:11 2019-02-05T18:11:43+03:00

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Волгоград принял первенство России по легкой атлетике, собрав спортсменов из 52 регионов страны.

Одной из победительниц в беге на классической юношеской дистанции 60 метров стала Алина Колобова из Советска.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша девушка в финальном забеге пересекла финишную черту за 7,73 секунды, опередив серебряного и бронзового призера из Свердловской и Московской областей.

В минспорта отметили, что Алина, которой 17 февраля исполнится 17 лет, продолжает выступления в рамках отечественного зимнего сезона турниров в закрытых помещениях. В эти дни она уже соревнуется на первенстве России среди легкоатлетов не старше 20 лет.

Алина Колобова - представительница регионального училища олимпийского резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU