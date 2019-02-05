В Калининграде молодой уголовник лишил маникюршу орудий труда

5 Февр. 18:39 2019-02-05T18:39:47+03:00

Из оставленного открытым «Мерседеса» вор извлек кошелек с наличностью и бьюти-кейс с инструментами для обработки ногтей

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В отдел полиции Центрального района Калининграда явилась молодая женщина, представившаяся мастером ногтевого сервиса. Как рассказала маникюрша, прибыв с работы домой, она позабыла закрыть свой «Мерседес». А когда спохватилась – не обнаружила оставленных в салоне иномарки банковских карт, кошелька с 15 тысячами рублей наличными, а главное, так называемого бьюти-кейса – это такой небольшой саквояж для маникюрных принадлежностей. О нем потерпевшая сокрушалась, кажется, больше всего.

Сотрудники Управления угрозыска совместно с коллегами из территориального отдела сумели восстановить картину преступления. Оказалось, 18-летний горожанин, ранее уже судимый за кражу и грабеж, имел скверную привычку, проходя мимо припаркованных автомобилей, дергать у каждого из них ручки дверей. В тот вечер ему повезло обнаружить незапертую машину. Деньги он, естественно, быстро прокутил, а остальное, не очень понятное ему лично, но по виду ценной имущество продал.

Молодому уголовнику корячится очередной «пятерик», тем более, как подозревают в полиции, на его счету минимум пара подобных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU