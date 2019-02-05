В Зеленоградске установят уличные аппараты с кормом для бездомных животных

5 Февр. 21:20 2019-02-05T21:20:35+03:00

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В курортном Зеленоградске школьница Диана Снисарь вышла на местную администрацию и предложила необычный проект по установке в городе вендинговых аппаратов для кормления бездомных животных. Вы наверняка видели подобные машины, в которых можно купить кофе, воду или шоколадки.

Как сообщает администрация Зеленоградска, глава Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой поддержал инициативу девочки.

Уже решено, что к ежегодному празднику под названием «День рождения зеленоградского кота» откроют первый вендинговый аппарат с кормом возле сквера котофейни.

В планах поставить корм-машины и на променаде, и на улицах города. Кроме того, возле гостиниц и кафе Зеленоградска установят домики для городских кошек.

ИСТОЧНИК KP.RU