В Зеленоградске установят уличные аппараты с кормом для бездомных животных
В курортном Зеленоградске школьница Диана Снисарь вышла на местную администрацию и предложила необычный проект по установке в городе вендинговых аппаратов для кормления бездомных животных. Вы наверняка видели подобные машины, в которых можно купить кофе, воду или шоколадки.
Как сообщает администрация Зеленоградска, глава Зеленоградского городского округа Сергей Кошевой поддержал инициативу девочки.
Уже решено, что к ежегодному празднику под названием «День рождения зеленоградского кота» откроют первый вендинговый аппарат с кормом возле сквера котофейни.
В планах поставить корм-машины и на променаде, и на улицах города. Кроме того, возле гостиниц и кафе Зеленоградска установят домики для городских кошек.
ИСТОЧНИК KP.RU