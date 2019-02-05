2019-02-05T23:53:08+03:00
Общество

Крупин: В Калининграде ежегодно снижается средняя этажность новостроек

По словам председатель комитета территориального развития и строительства, для России это, скорее, исключение
Иван МАРКОВ
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Последняя калининградская тенденция - постепенное снижение средней этажностиПоследняя калининградская тенденция - постепенное снижение средней этажностиФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник на оперативном совещании в мэрии города председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин заявил, что в Калининграде ежегодно снижается средняя этажность вводимых в эксплуатацию жилых домов. По его словам, в 2018 году средняя этажность составила 6,02 этажа, тогда как в 2017 году она составляла 6,34 этажа, а в 2016 – 6,71.

- На портале «РБК Недвижимость» есть открытые данные по этажности во многих городах, и мы делаем оценку по аналогичным городам с численностью населения более 300 тысяч жителей, - прокомментировал эти показатели Артур Крупин. - Наш показатель, я представлял данные, ежегодно чуть-чуть снижается. Средняя этажность остается в районе 6 надземных этажей, и это значительно ниже, чем в аналогичных городах.

При этом, по словам Крупина, в других российских городах обычно наблюдается обратная тенденция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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