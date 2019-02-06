2019-02-06T00:32:21+03:00
Общество

Вице-мэр Калининграда: Планов по глобальной застройке садовых обществ у нас нет

По словам Артура Крупина, в городе более ста СНТ, и они занимают приличную площадь
Иван МАРКОВ
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Во вторник на оперативном совещании в мэрии города председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин заявил, что у городских властей пока нет серьезных планов на застройку садовых обществ.

- Застройка садовых обществ у нас пока не планируется, - сообщил Крупин. - Все садовые общества, как вы помните, у нас их более ста, достаточно большую площадь занимают. По генеральному плану и правилам землепользования и застройки, они у нас в зоне садоводства. Сейчас вступает в силу новый 217 Федеральный закон, который регулирует деятельность по развитию СНТ, и каких-то планов по глобальной застройке у нас нет.

Отметим, что во время своего доклада Артур Крупин сообщил, что по сравнению с 2017 годом введенная в эксплуатацию площадь жилых домов в 2018 году увеличилась на 51 918 кв.м, на 11,35%, и составила 509 274 квадратных метров. При этом, цифра эта на 8,5% ниже установленных показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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