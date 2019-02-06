Власти Калининграда планируют начать борьбу с изделиями из автомобильных покрышек во дворах

СЕГОДНЯ 00:59 2019-02-06T00:59:23+03:00

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Во вторник начальник комитета муниципального контроля Евгений Чернышев в очередной раз отчитывался в мэрии Калининграда по поводу мусорной проблемы. Одним из эпизодов выступления чиновника стала тема автомобильных покрышек, валяющихся не только на контейнерных площадках, но и по дворам.

- По вывозу автомобильных шин на муниципальной территории ситуация также стабилизируется, - начал Чернышев. - МБУ «Чистота» приступило к исполнению муниципального задания. Но остается неурегулированным вопрос по поводу вывоза автошин с придомовых территорий. В настоящее время автошины являются одним из самых популярных элементов благоустройства у горожан.

Отсюда можно догадаться, что после урегулирования вопроса МБУ «Чистота» сможет начать зачистку дворов от самодеятельных малых архитектурных форм, построенных из старых автомобильных колес. На утилизацию могут отправиться даже лебеди из покрышек.

ИСТОЧНИК KP.RU