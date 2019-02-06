2019-02-06T09:46:55+03:00
Общество

Очевидцы: На Голубых озерах мужчина натравил стаффорда на стаю лебедей

Зоозащитники пытаются найти хозяина собаки
Александр КАТЕРУША
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Мертвый лебедь на Голубых озерах.Мертвый лебедь на Голубых озерах.Фото: vk.com
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История с обнаружением мертвого белого лебедя на Голубых озерах получила продолжение. По версии зоозащитников в гибели птицы может быть виновен неизвестный пока мужчина и его бойцовая собака. Об этом сообщают в группе «Приют-передержка «Клюквенное».

«Мы недоумевали, почему погибла семья лебедей на Голубых озерах? Последний лебеденок, которого нам удалось спасти, был очень крупным и упитанным. Сегодня Вика с Таней поехали на Голубые посмотреть, все ли в порядке. Там они разговорились с местной жительницей. Женщина рассказала, что на озеро приезжал кто-то с собакой, похожей на стаффордширского терьера и именно эта собака с «благословления» своего долбанутого хозяина и порвала всю семью», - говорится в сообщении.

Волонтеры ищут свидетелей инцидента. Одни комментаторы предлагают найти и наказать хозяина собаки, обратиться в полицию, а другие посылают ему проклятия.

Напомним, в начале февраля на Голубых озерах в Калининграде обнаружили мертвого белого лебедя – взрослая птица лежала без движения в воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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