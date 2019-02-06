КЖД: Калининградцы все чаще ездят рельсобусами и поездом «Ласточка»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-06T10:04:42+03:00

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246 тысяч пассажиров было отправлено в январе 2019 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги – это на 26 % больше, чем в январе прошлого года.

Как сообщает пресс-служба КЖД, популярностью пользовались приморские направления, на которых курсируют поезда «Ласточка»: в январе перевезли 163 тысячи 700 человек.

Кроме того, динамику отмечают на внутригородском сообщении Калининград – Гурьевск – Калининград. Рельсобусом в прошедшем январе воспользовалось без малого 28 тысяч человек.

Всего же в январе пригородными поездами воспользовались 226 тысяч пассажиров.

Напомним, на Гурьевском направлении по заказу областного правительства были назначены дополнительные рельсобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU