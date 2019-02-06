В Калининграде разыскивают картины художника Израила Гершбурга

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-06T10:56:08+03:00

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В Калининградском музее изобразительных искусств состоится посмертная ретроспективная выставка художника и скульптора Израила Гершбурга. Экспозицию представят 7 марта. Музей планирует в преддверии выставки создать электронный каталог полного собрания картин и скульптур Гершбурга, который умер 4 декабря 2018 года.

Вдова художника Лидия Маркова обратилась к горожанам на своей странице в Facebook.

«Большая просьба ко всем, у кого есть картины и/или скульптуры Израила Матвеевича и кто знает, у кого они находятся, сообщить жене художника Лидии Марковой (можно позвонить, прислать СМС, есть WhatsApp и Viber, тел.8-911-865-61-28). Просим с пониманием отнестись к этой просьбе, это важно для создания каталога, а в дальнейшем и его печатного издания. Заранее благодарим всех, кто откликнется», - написала Лидия Маркова.

Художник умер на 86 году.Одной из самых известных скульптурных композиций Гершбурга считается памятный знак «Рыбакам-пионерам океанического лова», который установлен в 1978 году на набережной Петра Великого у «Юности». И речь идет, прежде всего, о барельефах, которыми была украшена длинная стена вдоль реки.

Израил Гершбург родился в 1933 году в Уфе. С 7 лет жил в Ташкенте. В 1951 закончил отделение скульптуры ташкентского Республиканского художественного училища. В 1957 – уже факультет скульптуры Государственного художественного института Литовской ССР в Вильнюсе.

В 1960 приехал на работу в Калининград. В 1992 году переехал в Израиль, в город Бат-Ям, но через 4 года вернулся в Калининград.

Работы скульптора находятся в Калининграде, Мамоново, Гурьевске, Нестерове, Светлогорске и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU