2019-02-06T11:00:24+03:00
Общество

За сутки на калининградских дорогах задержали 11 пьяных водителей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки в Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 11 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из задержанных водителей уже был лишен прав по «алкогольной статье», теперь ему грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

Также за сутки инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 38 пешеходов-нарушителей, а также 10 водителей, которые решили не останавливаться перед пешеходными переходами. Еще 10 водителей переводили детей без специальных удерживающих устройств, им также придется заплатить штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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