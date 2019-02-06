2019-02-06T11:09:56+03:00
Общество

Жительница Советска украла из квартиры четыре шубы

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В полицию Советска пришла расстроенная 44-летняя горожанка, которая рассказала, что из ее квартиры пропало 4 шубы и куртка.

Полицейские начали проверку и выяснили интересные подробности. Как оказалось, сожитель пострадавшей привел в ее квартиру знакомую. После распития спиртного мужчина уснул, чем и воспользовалась злоумышленница. Прихватив вещи, она скрылась.

Полицейские разыскали воровку – 51-летнюю местную жительницу. При обыске у нее нашли украденные вещи. А на нее завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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