В Калининграде отключили от электричества дома на шести улицах

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-06T11:13:51+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

До 13 часов света не будет на пр-т Победы 104, 108-110, 114, 120-128, 141, 146, 153-155, 159-161, 167-171, 189б, ул. Тенистая аллея 3, 4а, 6, 8-12, 11, 20, пер. Балтийский 3а, 3в, 3г, 4, 5.

До 18 часов без электричества остались дома №51-67 на набережной Трибуца.

До 19 часов – дома на ул. Каштановая аллея 156 (противотуберкулезный диспансер), ул. Чекистов 81а.

До 19.30 будет отключена вода на ул. У. Громовой 105, 111, 115, 117.

ИСТОЧНИК KP.RU