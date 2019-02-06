2019-02-06T11:22:54+03:00
Общество

В Калининграде начинается суд над застройщиком, укравшим деньги дольщиков

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В суд Ленинградского района Калининграда направлено уголовное дело по обвинению генерального директора строительной компании в мошенничестве. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, гендиректор ООО «Квартал» привлек деньги 19-ти дольщиков на строительство жилых домов в Гурьевском районе.

При этом, у него не было ни возможностей, ни желания строить эти дома, хотя, 37 млн рублей от дольщиков он получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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