В Калининграде начинается суд над застройщиком, укравшим деньги дольщиков
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В суд Ленинградского района Калининграда направлено уголовное дело по обвинению генерального директора строительной компании в мошенничестве. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, гендиректор ООО «Квартал» привлек деньги 19-ти дольщиков на строительство жилых домов в Гурьевском районе.
При этом, у него не было ни возможностей, ни желания строить эти дома, хотя, 37 млн рублей от дольщиков он получил.
ИСТОЧНИК KP.RU