Мэрия Калининграда предупреждает о закрытии движения на двух улицах
В пятницу, 15 февраля, в Калининграде будут отмечать 30-летнюю вывода войск из Афганистана. С 10.30 до 12.00 будет закрыто движение по ул. Гаражной, ул. Ген.-лейт. Озерова на участке от Уральской до парка «Юность». Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.
- Владельцев машин просят переместить их с места проведения демонстрации, в которой, как ожидается, примут участие до 500 человек, - сообщили в мэрии Калининграда.
В демонстрации будут участвовать БТР, украшенный военно-патриотической символикой, оркестр штаба БФ, и кадеты, которые понесут в руках портреты погибших участников боевых действий на территории Афганистана.
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ИСТОЧНИК KP.RU