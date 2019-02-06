Роспотребнадзор: В пейзаже вирусов продолжает возрастать доля гриппа

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-06T11:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области на 34% увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 7483 человека, в том числе 4559 детей в возрасте до 14 лет. При этом, отмечают в ведомстве, эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп.

- В пейзаже циркулирующих вирусов продолжает возрастать доля вирусов гриппа, по итогам недели она составила 65%. Лабораторно подтверждено 83 случая гриппа A, субтипов H1N1/09 и H3N2. Лица, у которых лабораторно подтвержден грипп, в подавляющем большинстве против гриппа не привиты. Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями обусловлена аденовирусами, РС-вирусами, вирусами парагриппа, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Сейчас в регионе временно приостановлены занятия в 6 школах, в 47 классах 17 школ и 13 группах в восьми детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU