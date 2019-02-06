На границе в Гусеве задержали водителя «Ауди», который оборудовал в машине тайник с лекарствами
Препараты он пытался незаконно провезти через границу
.Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Гусеве остановили мужчину, который за рулем «Ауди 100» намеревался въехать на территорию Польши.
В ходе таможенного досмотра в иномарке было обнаружено 460 блистеров (по 10 таблеток в каждом) лекарственного средства «Омепразол» и 113 ампул раствора для внутримышечного введения «Комбилипен».
Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, доступ к товару стал возможен только после демонтажа тканевой и фанерной обшивок спинки заднего сидения автомобиля.
Товар изъят и направлен на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU