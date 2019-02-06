Калининградец пытался пронести в суд 40-сантиметровый клинок

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-06T11:54:41+03:00

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В Светлогорске приставы задержали мужчину, который пытался пронести в здание суда запрещенный предмет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

30-летний мужчина после регистрации в журнале посетителей заявил, что не имеет запрещенных предметов. Однако проведении осмотра личных вещей пристав обратил внимании е на трость, внутри которого был обнаружен 40-сантиметровый клинок.

На мужчину составили административный протокол, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU