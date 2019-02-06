Поляк заплатил штраф 30 килограммами грошовых монет

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-06T12:00:33+03:00

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Поляк из Познани по имени Анджей заплатил штраф в 750 злотых мелочью. Как сообщает польский культурный центр в Калининграде, мужчине пришлось оплатить судебные издержки после процесса против полиции, и он решил принести указанную сумму, разменяв ее на 30 килограммов грошовых монет.

- Когда он пришел в суд с деньгами в таком виде, касса неожиданно оказалась закрыта, - сообщает портал. - Затем руководитель суда потребовала сортировки монет, а также оплаты комиссии за обмен монет на купюры.

Однако после того, как сотрудники суда вызвали полицию, прибывшие правоохранители заявили, что кассир обязан принять монеты. Для их подсчета пришлось задействовать даже работников судебной администрации. После нескольких часов вычислений была установлена переплата в размере 3,54 злотых.

- Это моя благодарность судебной системе за отсутствие алиментов в течение последних 30 лет, - пояснил свой поступок Анджей в интервью порталу ostrow24.tv.

Мужчина годами боролся за алименты от своего отца, но так и не получил их.

ИСТОЧНИК KP.RU