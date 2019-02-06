2019-02-06T12:00:33+03:00
В мире

Поляк заплатил штраф 30 килограммами грошовых монет

В подсчете мелочи участвовали работники судебной администрации
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Поляк Анджей перед подсчетом мелочиПоляк Анджей перед подсчетом мелочиФото: Польский культурный центр
Изменить размер текста:

Поляк из Познани по имени Анджей заплатил штраф в 750 злотых мелочью. Как сообщает польский культурный центр в Калининграде, мужчине пришлось оплатить судебные издержки после процесса против полиции, и он решил принести указанную сумму, разменяв ее на 30 килограммов грошовых монет.

- Когда он пришел в суд с деньгами в таком виде, касса неожиданно оказалась закрыта, - сообщает портал. - Затем руководитель суда потребовала сортировки монет, а также оплаты комиссии за обмен монет на купюры.

Однако после того, как сотрудники суда вызвали полицию, прибывшие правоохранители заявили, что кассир обязан принять монеты. Для их подсчета пришлось задействовать даже работников судебной администрации. После нескольких часов вычислений была установлена переплата в размере 3,54 злотых.

- Это моя благодарность судебной системе за отсутствие алиментов в течение последних 30 лет, - пояснил свой поступок Анджей в интервью порталу ostrow24.tv.

Мужчина годами боролся за алименты от своего отца, но так и не получил их.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец украл с территории фермы 240 литров топлива и пару аккумуляторов
На ремонт и оснащение калининградских школ и детсадов выделили 100 млн рублей
Власти Балтийска предупреждают о проблемах с водой в городе
Калининградец пытался пронести в суд 40-сантиметровый клинок
На границе в Гусеве задержали водителя «Ауди», который оборудовал в машине тайник с лекарствами
Роспотребнадзор: В пейзаже вирусов продолжает возрастать доля гриппа
Мэрия Калининграда предупреждает о закрытии движения на двух улицах
В Калининграде начинается суд над застройщиком, укравшим деньги дольщиков
В Калининграде отключили от электричества дома на шести улицах
Жительница Советска украла из квартиры четыре шубы
За сутки на калининградских дорогах задержали 11 пьяных водителей
В Калининграде разыскивают картины художника Израила Гершбурга
На ул.О.Кошевого в Калининграде сбили пешехода
КЖД: Калининградцы все чаще ездят рельсобусами и поездом «Ласточка»
Очевидцы: На Голубых озерах мужчина натравил стаффорда на стаю лебедей
Власти Калининграда планируют начать борьбу с изделиями из автомобильных покрышек во дворах