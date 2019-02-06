На ремонт и оснащение калининградских школ и детсадов выделили 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-06T12:06:33+03:00

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Министерство образования Калининградской области распределило 100 млн рублей между 55 школами, детсадами и центрами дополнительного образования в 13-ти муниципалитетах.

Как сообщает пресс-служба министерства, наибольшую финансовую поддержку получат учреждения Багратионовского, Нестеровского, Славского и Черняховского городских округов. Деньги пойдут на капитальные ремонты фасадов, кровли, учебных кабинетов, оборудование помещений системами контроля, благоустройство территорий, установку ограждения.

- Перед нами стоит очень важная задача – обеспечить безопасность наших детей и условия для занятий, когда кабинеты отремонтированы, в достатке необходимое оборудование. Благодаря поддержке губернатора с этого года ежегодно будут предусматриваться средства на данные виды работ. Сто миллионов рублей в 2019 году будут направлены на обеспечение пожарной, санитарно-гигиенической и антитеррористической безопасности, – отметила министр образования Светлана Трусенева.

ИСТОЧНИК KP.RU