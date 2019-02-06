2019-02-06T12:12:09+03:00
Общество

Калининградец украл с территории фермы 240 литров топлива и пару аккумуляторов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Мамоново полицейские задержали подозреваемого в краже с территории фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию пришел 52-летний фермер, который рассказал, что из помещения ангара пропало 240 литров дизельного топлива и пара аккумуляторов.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение фермы ночью через незастекленное окно. Похищенное мужчина продал, а деньги пропил, - сообщили в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ремонт и оснащение калининградских школ и детсадов выделили 100 млн рублей
Поляк заплатил штраф 30 килограммами грошовых монет
Власти Балтийска предупреждают о проблемах с водой в городе
Калининградец пытался пронести в суд 40-сантиметровый клинок
На границе в Гусеве задержали водителя «Ауди», который оборудовал в машине тайник с лекарствами
Роспотребнадзор: В пейзаже вирусов продолжает возрастать доля гриппа
Мэрия Калининграда предупреждает о закрытии движения на двух улицах
В Калининграде начинается суд над застройщиком, укравшим деньги дольщиков
В Калининграде отключили от электричества дома на шести улицах
Жительница Советска украла из квартиры четыре шубы
За сутки на калининградских дорогах задержали 11 пьяных водителей
В Калининграде разыскивают картины художника Израила Гершбурга
На ул.О.Кошевого в Калининграде сбили пешехода
КЖД: Калининградцы все чаще ездят рельсобусами и поездом «Ласточка»
Очевидцы: На Голубых озерах мужчина натравил стаффорда на стаю лебедей
Власти Калининграда планируют начать борьбу с изделиями из автомобильных покрышек во дворах