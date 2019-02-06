Калининградец украл с территории фермы 240 литров топлива и пару аккумуляторов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-02-06T12:12:09+03:00

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В Мамоново полицейские задержали подозреваемого в краже с территории фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию пришел 52-летний фермер, который рассказал, что из помещения ангара пропало 240 литров дизельного топлива и пара аккумуляторов.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний местный житель.

- Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение фермы ночью через незастекленное окно. Похищенное мужчина продал, а деньги пропил, - сообщили в полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU