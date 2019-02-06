Калининградка из ревности ударила супруга ножом в спину

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-06T13:12:02+03:00

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В свои 50 один из жителей поселка Ольховатка, что в Гусевском городском округе, был мужчиной еще хоть куда. Поэтому законная жена сельчанина его отчаянно ревновала едва ли не ко всем соседкам моложе 60-ти. Очередная семейная ссора началась именно на этой почве. Обезумев от нахлынувших эмоций, женщина схватила нож и воткнула его в спину обожаемому супругу.

К счастью, медики больницы, куда был доставлен пострадавший, расценили полученное им ранение как легкий вред здоровью. Но если жизни мужика, будем надеяться, ничто не угрожает, то его дражайшей половине теперь светит провести вдали от дома до двух следующих лет. Можно представить, как будет чувствовать себя ревнивица, не имея в поле зрения объекта подозрений! Поэтому вся надежда - на милосердие самого гуманного в мире суда.

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение из местной больницы, что к ним был доставлен 50-летний житель посёлка Ольховатка с ножевым ранением.

ИСТОЧНИК KP.RU