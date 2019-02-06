2019-02-06T13:12:02+03:00
Происшествия

Калининградка из ревности ударила супруга ножом в спину

Жизнь мужчины вне опасности, а вот его жене грозит лишение свободы
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В свои 50 один из жителей поселка Ольховатка, что в Гусевском городском округе, был мужчиной еще хоть куда. Поэтому законная жена сельчанина его отчаянно ревновала едва ли не ко всем соседкам моложе 60-ти. Очередная семейная ссора началась именно на этой почве. Обезумев от нахлынувших эмоций, женщина схватила нож и воткнула его в спину обожаемому супругу.

К счастью, медики больницы, куда был доставлен пострадавший, расценили полученное им ранение как легкий вред здоровью. Но если жизни мужика, будем надеяться, ничто не угрожает, то его дражайшей половине теперь светит провести вдали от дома до двух следующих лет. Можно представить, как будет чувствовать себя ревнивица, не имея в поле зрения объекта подозрений! Поэтому вся надежда - на милосердие самого гуманного в мире суда.

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение из местной больницы, что к ним был доставлен 50-летний житель посёлка Ольховатка с ножевым ранением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алиханов сообщил о регистрации первого резидента в калининградском офшоре
В Гурьевске обнаружено 26 потенциальных ловушек для пешеходов
Под Калининградом таксиста обворовала молодая пассажирка
Пытавшемуся подкупить автоинспектора калининградцу грозит срок за решеткой
В драмтеатре - новый буфет и старый бар «При свечах»
Около стадиона в Калининграде изменят схему движения из-за строительства музейного комплекса
Алиханов рассказал послам стран Евросоюза об инвестиционном потенциале Калининграда
Калининградец зарезал сожительницу приятеля и спрятал ее тело в шкафу
В Светлогорске будут судить пенсионерку за ложный донос на мужа своей внучки
Калининградец украл тонну рельсов и пытался сдать их на металлолом
В Калининградской области продлят выплаты дополнительного маткапитала многодетным семьям
В Зеленоградске на 550 тысяч оштрафовали бизнесмена за хранение алкоголя без лицензии
Калининградский спортсмен выиграл первенство России по гребле на тренажерах
Алиханов рассказал про колейность на улице, отремонтированной два года назад