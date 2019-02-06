2019-02-06T13:37:26+03:00
Общество

В Калининграде дайвер украл из военно-морской академии водолазное оборудование на 433 тыс рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде раскрыта кража дорогостоящего водолазного оборудования из филиала военно-морской академии. Об этом сообащет пресс-служба Главного военно-следственного управления СК.

Летом 2017 года калининградец отжал пластиковое окно, проник в учебный корпус филиала военно-морской академии и похитил 5 воздушно-дыхательных аппаратов с редукторами к ним, 1 гидрокостюм и 1 водолазный нож. Остаточная стоимость украденного имущества составила более 433 тысяч рублей.

Сотрудники военно-следственного отдела по Калининграсдкой области установили личность злоумышленника. Им оказался калининградец, занимающийся добычей янтаря на дне Балтийского моря.

Уголовное дело для окончания предварительного следствия передано по подследственности в отдел полиции, отметили в пресс-службе главного военно-следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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