В Калининграде дайвер украл из военно-морской академии водолазное оборудование на 433 тыс рублей
В Калининграде раскрыта кража дорогостоящего водолазного оборудования из филиала военно-морской академии. Об этом сообащет пресс-служба Главного военно-следственного управления СК.
Летом 2017 года калининградец отжал пластиковое окно, проник в учебный корпус филиала военно-морской академии и похитил 5 воздушно-дыхательных аппаратов с редукторами к ним, 1 гидрокостюм и 1 водолазный нож. Остаточная стоимость украденного имущества составила более 433 тысяч рублей.
Сотрудники военно-следственного отдела по Калининграсдкой области установили личность злоумышленника. Им оказался калининградец, занимающийся добычей янтаря на дне Балтийского моря.
Уголовное дело для окончания предварительного следствия передано по подследственности в отдел полиции, отметили в пресс-службе главного военно-следственного управления.
ИСТОЧНИК KP.RU