2019-02-06T13:48:28+03:00
Общество

В мэрию Калининграда пришло 54 заявки на вывоз брошенных автомобилей

7 из них исчезли уже к моменту проверки
Иван МАРКОВ
Поделиться:
С начала этого года мэрия Калининграда взялась за автохламС начала этого года мэрия Калининграда взялась за автохламФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В мэрию Калининграда с начала этого года уже поступило 54 обращения от граждан по поводу брошенных во дворах и вдоль дорог автомобилей. Как сообщил во вторник начальник комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, 7 автомобилей во время выездной проверки уже успели исчезнуть, две машины «были перенесены собственниками самостоятельно», а еще одна будет перемещена в феврале.

При этом, запросы в управление ГИБДД по Калининградской области были направлены только по пяти автомобилям, так как установить личности собственников не было возможности.

- Хочу отдельно отметить, что разукомплектованным транспортным средством признается автомобиль, у которого отсутствует один из следующих элементов: дверь, стекло, колесо, капот или крышка багажника, - добавил Чернышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алиханов сообщил о регистрации первого резидента в калининградском офшоре
В Гурьевске обнаружено 26 потенциальных ловушек для пешеходов
Под Калининградом таксиста обворовала молодая пассажирка
Пытавшемуся подкупить автоинспектора калининградцу грозит срок за решеткой
В драмтеатре - новый буфет и старый бар «При свечах»
Около стадиона в Калининграде изменят схему движения из-за строительства музейного комплекса
Алиханов рассказал послам стран Евросоюза об инвестиционном потенциале Калининграда
Калининградец зарезал сожительницу приятеля и спрятал ее тело в шкафу
В Светлогорске будут судить пенсионерку за ложный донос на мужа своей внучки
Калининградец украл тонну рельсов и пытался сдать их на металлолом
В Калининградской области продлят выплаты дополнительного маткапитала многодетным семьям
В Зеленоградске на 550 тысяч оштрафовали бизнесмена за хранение алкоголя без лицензии
Калининградский спортсмен выиграл первенство России по гребле на тренажерах
Алиханов рассказал про колейность на улице, отремонтированной два года назад