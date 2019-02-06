В мэрию Калининграда пришло 54 заявки на вывоз брошенных автомобилей
В мэрию Калининграда с начала этого года уже поступило 54 обращения от граждан по поводу брошенных во дворах и вдоль дорог автомобилей. Как сообщил во вторник начальник комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, 7 автомобилей во время выездной проверки уже успели исчезнуть, две машины «были перенесены собственниками самостоятельно», а еще одна будет перемещена в феврале.
При этом, запросы в управление ГИБДД по Калининградской области были направлены только по пяти автомобилям, так как установить личности собственников не было возможности.
- Хочу отдельно отметить, что разукомплектованным транспортным средством признается автомобиль, у которого отсутствует один из следующих элементов: дверь, стекло, колесо, капот или крышка багажника, - добавил Чернышев.
ИСТОЧНИК KP.RU