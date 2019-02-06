Алиханов рассказал про колейность на улице, отремонтированной два года назад
Несколько объектов в Калининграде, которые ремонтировались в 2017 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», вновь требуют ремонта. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 5 февраля, рассказал губернатор Антон Алиханов.
- Есть несколько объектов, которые ремонтировались в 2017 году, например, проспект Калинина. Честно говоря, там такая колейность, что пора уже, спустя два года, делать очередной ремонт, - возмутился глава региона.
Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова заявила, контракты на ремонт, заключаемые по проекту «Безопасные и качественные дороги», идут с гарантийными сроками обслуживания.
- Для Калининграда – это четыре года, поэтому после наступления положительных температур, у нас будет работать комиссия. Все недостатки будут устранены подрядной организацией, - сказала Дятлова.
ИСТОЧНИК KP.RU