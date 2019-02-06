Калининградский спортсмен выиграл первенство России по гребле на тренажерах
Москва приняла первенство России по гребле на тренажерах, имитирующих нагрузки и технику академического стиля – выступило больше 500 спортсменов из нескольких регионов страны.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучшим среди юношей до 19 лет стал Александр Ковальский, который обошел сотню соперников. 17-летний калининградец на дистанции 2 тысячи метров опередил спортсменов из Санкт-Петербурга и Липецкой области.
Саша продолжает подготовку к основному сезону академической гребле на воде и в конце февраля примет участие в учебно-тренировочном сборе юношеской национальной команды на одной из специализированных баз в Краснодарском крае.
Александр Ковальский - победитель первенств России по классической академической гребле. Вспитанник региональной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU