Калининградский спортсмен выиграл первенство России по гребле на тренажерах

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-06T14:04:37+03:00

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Москва приняла первенство России по гребле на тренажерах, имитирующих нагрузки и технику академического стиля – выступило больше 500 спортсменов из нескольких регионов страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, лучшим среди юношей до 19 лет стал Александр Ковальский, который обошел сотню соперников. 17-летний калининградец на дистанции 2 тысячи метров опередил спортсменов из Санкт-Петербурга и Липецкой области.

Саша продолжает подготовку к основному сезону академической гребле на воде и в конце февраля примет участие в учебно-тренировочном сборе юношеской национальной команды на одной из специализированных баз в Краснодарском крае.

Александр Ковальский - победитель первенств России по классической академической гребле. Вспитанник региональной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU