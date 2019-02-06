В Зеленоградске на 550 тысяч оштрафовали бизнесмена за хранение алкоголя без лицензии

СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-06T14:19:15+03:00

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В Зеленоградском районе оштрафовали владельцу магазина, которая хранила алкоголь без лицензии. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

Осенью 2017 года в магазине в поселке Коврово полицейские обнаружили 367 бутылок российского и импортного алкоголя общей стоимостью 127,4 тыс рублей. При этом, у магазина не было соответствующей лицензии.

На суде владелица магазина заявила, что это были остатки продукции из другого магазина с лицензией, в котором отсутствовала сигнализация. Однако в ходе проверки наличие лицензии не было подтверждено.

Суд приговорил ее к штрафу в размере 550 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU