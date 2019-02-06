В Калининградской области продлят выплаты дополнительного маткапитала многодетным семьям

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-06T14:38:59+03:00

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В Калининградской области продлят действие закона о выплате дополнительного материнского капитала многодетным семьям. Соответствующие поправки в закон были одобрены в среду, 6 февраля, на заседании комитета по социельнгой политике Облдумы.

По состоянию на 1декабря 2018 года дополнительный материанский кпаитал в размере 50 тысяч рублей был назначен 1606 семьям. Получить эти деньги могли калининградские семьи со среднедушевым доходом не выше полуторной величины регионального прожиточного минимума (16442 рубля), у которых в 2017 – 2018 годах появился третий или последующий ребенок.

- Продление этой меры соцподдержки еще на год позитивно отразится на уровне рождаемости в регионе, а также позволит улучшить материальное положение семей в период, когда те особенно нуждаются в дополнительных средствах, - сказал и. о. министра социальной политики области Алексей Фещак

В случае одобрения поправок Облдумой, дополнительный материнский каптал смогут получить еще около двух тысяч жителей Калининградской области. На эти цели в бюджете предусмотрен 81 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU