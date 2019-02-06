2019-02-06T14:52:14+03:00
Общество

Калининградец украл тонну рельсов и пытался сдать их на металлолом

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба транспортной полиции по СЗФО
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Жителя Калининградской области задержали за кражу рельсового полотна. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной полиции.

В конце января на участке Светлогорск-Янтарный демонтировали рельсы времен Великой Отечественной войны. Этим воспользовался 47-летний калининградец, который украл 13 отрезков рельс весом более тонны. Мужчина в одиночку рельсы перетащил в свой микроавтобус и отправился в пункт приема металлолома.

- Установлено, что похититель уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений, - сообщили в транспортной полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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