Калининградец украл тонну рельсов и пытался сдать их на металлолом

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-06T14:52:14+03:00

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Жителя Калининградской области задержали за кражу рельсового полотна. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной полиции.

В конце января на участке Светлогорск-Янтарный демонтировали рельсы времен Великой Отечественной войны. Этим воспользовался 47-летний калининградец, который украл 13 отрезков рельс весом более тонны. Мужчина в одиночку рельсы перетащил в свой микроавтобус и отправился в пункт приема металлолома.

- Установлено, что похититель уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений, - сообщили в транспортной полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU