2019-02-06T15:20:36+03:00
Общество

В Светлогорске будут судить пенсионерку за ложный донос на мужа своей внучки

Виктор Сергеев
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В ноябре прошлого года в полицию Светлогорска позвонила местная жительница и сообщила, что из ее квартиры украли золото и деньги.

Прибывшим на место полицейским пенсионерка рассказала, что кражу мог совершить муж ее внучки. Мужчина, якобы, вел себя агрессивно и постоянно оскорблял ее и внучку.

Полицейские на всякий случай задержали мужчину и доставили его в отдел. На следующий день пенсионерка пришла в полицию и призналась, что оговорила его.

Ее действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 306 УК РФ как заведомо ложный донос о совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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