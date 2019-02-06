Калининградец зарезал сожительницу приятеля и спрятал ее тело в шкафу
Жителя Калининграда задержали по подозрению в убийстве сожительницы своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Тело 48-летней женщины обнаружили в шкафу в ее квартире 3 февраля. По версии следствия, в тот день женщина распивала спиртное со своим сожителем и его 40-летним приятелем. Проснувшись, гость не нашел свои сигареты и спиртное, и стал предъявлять претензии хозяйке квартиры. Между ними началась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и всадил его в грудь женщине. От полученного ранения она умерла на месте происшествия.
- Подозреваемый с места преступления скрылся, но вскоре его место нахождения было установлено сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения. Расследование уголовного дела продаолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU