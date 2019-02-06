2019-02-06T15:51:51+03:00
Происшествия

Калининградец зарезал сожительницу приятеля и спрятал ее тело в шкафу

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жителя Калининграда задержали по подозрению в убийстве сожительницы своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело 48-летней женщины обнаружили в шкафу в ее квартире 3 февраля. По версии следствия, в тот день женщина распивала спиртное со своим сожителем и его 40-летним приятелем. Проснувшись, гость не нашел свои сигареты и спиртное, и стал предъявлять претензии хозяйке квартиры. Между ними началась ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и всадил его в грудь женщине. От полученного ранения она умерла на месте происшествия.

- Подозреваемый с места преступления скрылся, но вскоре его место нахождения было установлено сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения. Расследование уголовного дела продаолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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