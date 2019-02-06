2019-02-06T16:15:45+03:00
Экономика

Алиханов рассказал послам стран Евросоюза об инвестиционном потенциале Калининграда

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В среду, 6 февраля, в Москве состоялась презентация Калининградской области для послов государств Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Презентацию сделал губернатор Антон Алиханов. Глава региона рассказал об инвестиционном потенциале Калининградской области, логистических возможностях региона, приграничном сотрудничестве со странами соседями и других направлениях развития территории.

- Мы – самый западный регион и самая маленькая область России. Несмотря на компактность территории, здесь уже проживает более миллиона человек, – отметил губернатор. – Калининградская область показывает стабильный экономический рост. Более 100 миллиардов рублей составляют инвестиции в основной капитал. У нас солидный внешнеторговый оборот – по итогам 9 месяцев 2018 он достиг 7,5 миллиарда долларов. При высоких экономических показателях и минимальных затратах на ведение бизнеса – меньших, чем в большинстве регионов России, - Калининградская область является идеальным местом для инвестирования, – заявил Антон Алиханов.

Преимущества региона, по его словам, также заключаются в доступности балтийских и атлантических морских путей. Порт Калининград – единственный незамерзающий российский порт на Балтике. Прямой и доступный путь на российский рынок, общие границы со странами ЕС, развитая транспортная, инженерная и производственная инфраструктура является неотъемлемыми факторами инвестиционной привлекательности Калининградской области.

- Через регион реализуется проект организации транзита контейнерных поездов сообщения «КитайЕвропа – Китай» через российско-польские пограничные переходы с перегрузом контейнеров на Калининградской железной дороге. За 12 дней из Китая грузы доставляются до области и дальше в ЕС. Это направление перспективное, срок доставки планируется сокращать, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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