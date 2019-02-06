2019-02-06T16:32:57+03:00
Общество

Около стадиона в Калининграде изменят схему движения из-за строительства музейного комплекса

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На острове Октябрьский в Калининграде будет изменена схема движения из-за строительства театрально-образовательного и музейного комплексов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, часть улично-дорожной сети и часть дороги протяженностью 760 метров на острове Октябрьском предстоит демонтировать, так как они попадают в границы строительной площадки комплексов. Поэтому в схему движения будут внесены изменения, в частности, за счет инвестора будет построен дублирующий участок дороги.

- Ситуация с транспортной доступностью Острова сохранится, - заявил Олег Кутин, добавив, что будет организован выезд через Восточную эстакаду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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