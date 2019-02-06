2019-02-06T16:46:16+03:00
Звезды

В драмтеатре - новый буфет и старый бар «При свечах»

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В результате аукциона, проведенного под занавес 2018-го, сменился арендатор театрального буфета в фойе второго этажа. Он отремонтировал помещение, закупил мебель и оборудование. Буфет работает в тестовом режиме с начала февраля.

Кроме нарядных бутербродов с икрой, ветчиной, сыром и колбасой, здесь три вида тортов домашней выпечки на натуральном сливочном масле. Цены доступные – от 50 до 150 рублей. В ассортименте - горячие и холодные напитки.

Уже в марте арендатор обещает открыть бар «При свечах» в фойе первого этажа. Его летняя площадка под колоннами была любимым местом калининградцев в конце прошлого века. В ремонт и оборудование этих помещений предприниматель уже вложил более миллиона рублей.

Художественный руководитель драмтеатра Михаил Андреев говорит: «Привлекая интерес калининградцев и создавая комфортные условия для наших зрителей, мы делаем еще один шаг к доступному театру, театру для всех».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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