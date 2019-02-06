Пытавшемуся подкупить автоинспектора калининградцу грозит срок за решеткой
В ноябре 2018-го 56-летний житель Советска попался блюстителям дорожного порядка пьяным за рулем. Бывает, ну. Но советчанин не придумал ничего лучшего, нежели, будучи уже водворенным в патрульный автомобиль, запихнуть в карман инспектору ГИБЛЛ «пятитысячную» купюру. И фактически на установленную в машине видеокамеру посулив еще 100 баксов сверху, если его немедленно отпустят с миром.
Понятное дело, автоинспектор от денег отказался, а Советский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР вскоре возбудил в отношении взяткодателя уголовное дело.
- Данное преступление относится к категории тяжких, - информирует официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – И предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.
Приехали…
ИСТОЧНИК KP.RU