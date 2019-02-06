2019-02-06T16:49:43+03:00
Происшествия

Пытавшемуся подкупить автоинспектора калининградцу грозит срок за решеткой

Взятка в размере пяти тысяч рублей и обещанные 100 долларов США могут обернуться для автомобилиста 8 годами «зоны»
Игорь ОРЕХОВ
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В ноябре 2018-го 56-летний житель Советска попался блюстителям дорожного порядка пьяным за рулем. Бывает, ну. Но советчанин не придумал ничего лучшего, нежели, будучи уже водворенным в патрульный автомобиль, запихнуть в карман инспектору ГИБЛЛ «пятитысячную» купюру. И фактически на установленную в машине видеокамеру посулив еще 100 баксов сверху, если его немедленно отпустят с миром.

Понятное дело, автоинспектор от денег отказался, а Советский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР вскоре возбудил в отношении взяткодателя уголовное дело.

- Данное преступление относится к категории тяжких, - информирует официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – И предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.

Приехали…

ИСТОЧНИК KP.RU

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