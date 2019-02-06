2019-02-06T17:00:32+03:00
Происшествия

Под Калининградом таксиста обворовала молодая пассажирка

Вместе с девушкой из салона автомобиля исчез и мобильный телефон извозчика
Игорь ОРЕХОВ
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Конечно, водитель такси, подвозя молодую клиентку, расслабился и не ждал от девушки никакого подвоха. А напрасно! Поездку-то клиентка оплатила, как положено. Вот только вместе с нею исчез и мобильный телефон извозчика.

Воровку разыскали уже сотрудники Гурьевского отдела полиции, куда обратился потерпевший. Оказалось, 22-летняя гурьевчанка нигде не работает, а похищенный гаджет немедля снесла в ближайший ломбард, с лихвой окупив поездку на такси. Разницу потратила и теперь бестрепетно ждет решения своей дальнейшей судьбы.

«Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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