2019-02-06T17:18:14+03:00
Общество

В Гурьевске обнаружено 26 потенциальных ловушек для пешеходов

Коммунальные службы сообщают, что обследован еще не весь город
Иван МАРКОВ
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Канализационные люки часто становятся добычей сдающих металлоломКанализационные люки часто становятся добычей сдающих металлоломФото: Иван МАРКОВ
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Гурьевские коммунальщики решили обследовать свой город на предмет открытых колодцев. Как сообщила в среду пресс-служба городского округа со ссылкой на местное управление ЖКХ, с 30 января по 5 февраля на территории было выявлено 26 открытых колодцев инженерных коммуникаций.

- В настоящее время ведется работа по приведению их в надлежащее техническое состояние, - сообщает пресс-служба. - На большей части объектов уже восстановлены люки и другие запорные устройства. Работа по инвентаризации территории и прием сообщений о наличии открытых колодцев продолжается.

Жителей, обнаруживших колодец с открытой или отсутствующей крышкой, власти просят обращаться по телефонам: 8 (40151) 3-02-64, 3-02-32, 3-02-20, либо присылать информацию на адрес электронной почты: gurgkh@rambler.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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