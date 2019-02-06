2019-02-06T17:27:19+03:00
Экономика

Алиханов сообщил о регистрации первого резидента в калининградском офшоре

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В специальном административном районе на территории острова Октябрьский в Калининграде зарегистрирован первый резидент. Об этом на своей странице в «Instagram» написал губернатор Антон Алиханов.

- Первая международная компания-участник - МКООО "Adanimov trading limited", осуществляющая холдинговую деятельность, была зарегистрирована сегодня в специальном административном районе на территории острова Октябрьский, - написал Алиханов.

Глава региона отметил, что резидент получит ряд налоговых преференций и действие облегченных норм законодательства, а также обязуется инвестировать в регион не менее 50 млн руб. в течение 6 ближайших месяцев.

Добавим, что с 21 января функции управляющей компании специального административного района переданы Корпорация развития Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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